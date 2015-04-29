焦点：西方领导人不愿赴俄出席二战纪念活动 俄民众深感不满

2014年7月16日，莫斯科红场和克里姆林宫附近，人们从摆放的鲜花旁走过。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透莫斯科4月28日（记者 Elizabeth Piper/Timothy Heritage） - 欣喜若狂的人群涌向莫斯科的大街小巷，来到红场自发庆祝二战在欧洲结束，这是里希钦（Boris Lisitsyn）最快乐的记忆之一。

他当时太小，没有参加战斗，但与大多数俄罗斯人一样，认为在1945年击败纳粹德国是他的国家所取得的最伟大成就之一。

“我清楚地记得战争结束时的情景，当时人们涌向街头，有的拿着酒瓶，有的唱着歌，有的半醒半醉，都太高兴了，”86岁的里希钦在位于莫斯科郊外的公寓里说道。

“大家不约而同地走向红场，走向市中心。有好多人，人们把士兵们抛起来，朝着他们高喊：‘你们太伟大了！’。”

俄罗斯5月9日将在莫斯科红场举行阅兵，以纪念二战结束70周年。当被问及西方国家领导人不打算参加该阅兵式时，里希钦的情绪变得不那么高涨。

“这当然不好，”他平静地说，然后又耸耸肩说：“他们有权这样做。”

西方国家不参加俄罗斯的二战70周年阅兵式，旨在表明他们对俄罗斯总统普京支持乌克兰分裂力量感到不满。

但许多俄罗斯民众认为，他们的国家在当时的战争中蒙受了惨重的损失，西方国家的这种做法实属不敬，意在削弱俄罗斯为二战胜利所做贡献的重要意义。

美国总统奥巴马及欧洲国家领导人将不出席俄罗斯纪念二战70周年的活动，中国国家主席习近平、朝鲜领导人金正恩及许多前苏联国家的领导人料将出席。

这与2005年俄罗斯纪念二战结束60周年时的情景截然不同，当时时任美国总统的小布什、法国总统希拉克以及德国总理施罗德都参加了俄罗斯举行的纪念活动。

**爱国热情高涨**

在俄罗斯，各大电影院线纷纷放映各种战争片，纪念照片和海报在莫斯科的大街小巷随处可见，以向在卫国战争中牺牲的英烈致敬。

一些俄罗斯国家电视台的主持人还佩戴上了乔治丝带，以展示他们的爱国热情。

毫无疑问，这将有助于让普京的支持率维持在自俄罗斯去年将克里米亚纳入本国版图以来触及的最高水平。

但也有观点担心，官媒除了播报乌克兰东部地区的战事，就是播放各种战争片，这正在引发侵略和仇外的心理。

“我真心支持普京呼吁乌克兰和平，”俄罗斯《新报》主编Dmitry Muratov说。他指的是普京希望乌克兰东部的冲突结束的承诺。

“但国内的这种暴力和仇视氛围，也有他的责任。”

对于年长的俄罗斯民众，战争及相关情景的不断再现，会让他们想起苏联时期领导人用来团结人民的手段。

“自二战结束以来，已经过去70年了。在这70年中，不论我们有什么样的领导人，但都是同样的意识形态，那便是战争、战争、战争，”里希钦说。

“他们需要提醒我们，是因为他们需要让民众保持紧张状态……这是分散民众注意力的一种方式。”

当被问及他在5月9日会干什么时，里希钦拿起一个酒瓶说：“可能会有一些朋友过来。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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