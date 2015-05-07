普京将与默克尔磋商乌克兰问题

路透莫斯科5月6日 - 俄罗斯克里姆林宫对外政策顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov）周三称，俄罗斯总统普京和德国总理默克尔周日将在莫斯科举行会谈，届时双方将就乌克兰危机进行磋商。

俄罗斯5月9日将在红场举行大阅兵，以纪念二战在欧洲结束70周年，默克尔将不出席该纪念活动。

乌沙科夫称，默克尔周日将在莫斯科参加纪念二战在欧洲结束的活动，还会与普京召开联合新闻发布会。

“乌克兰局势自然属于（普京）与德国总理会谈的主要议题，”乌沙科夫对记者称。他还称，普京和默克尔都希望结束乌克兰的暴力冲突。

乌沙科夫称，将有27位国家元首或政府领导人出席红场阅兵式，根据安排普京将会与中国国家主席习近平、印度总统慕克吉、埃及总统塞西、古巴领导人劳尔·卡斯特罗等举行会谈。

乌沙科夫没有透露相关会谈计划的详情，但称中国可能向连接莫斯科和喀山的铁路项目提供大约3,000亿卢布（60亿美元）融资。

他还称，军事和能源合作也可能是普京与习近平会晤时磋商的事宜。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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