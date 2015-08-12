韩国80岁老人在反日示威中自焚 伤情严重

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔8月12日 （记者 Dagyum Ji/Ju-min Park） - 韩国一名80岁老人在周三举行的反日示威中自焚。
8月15日是朝鲜半岛摆脱日本殖民统治70周年纪念日，此次示威是纪念日前在日本大使馆外举行的每周定期示威，示威者要求日本就二战期间强迫韩国女性在战时慰安所工作进行道歉。
组织者称，随着纪念日临近，周三的示威活动规模大于以往，约有2,000名示威者，其中包括47名韩国“慰安妇”幸存者。
一家民间团体确认了他的身份，老人名为Choi Hyun-yeol，是该团体的支持者。一家医院的教授称，老人伤势严重，颈部、脸部和上半身被烧伤。
“病人年纪大，而且烧伤严重，所以无法保证能救活，”该教授向记者表示。
据该民间团体在网上公布的一份声明，老人的父亲是1932年反日独立运动的成员，曾遭关押一年。该团体为被强征当劳工的受害者提供维权。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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