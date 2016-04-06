世界自然遗产所在地半数面临工业活动的威胁--WWF

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Alister Doyle

路透奥斯陆4月6日 - 世界自然基金会（WWF）周三称，采矿和伐木等工业活动威胁从澳大利亚大堡礁到秘鲁马丘比丘印加古城等近一半的世界自然遗产。

WWF呼吁企业遵守联合国的呼吁--宣布所有世界遗产所在地不应有油气开发、采矿、不可持续的木材生产和过度渔业。

WWF和美国咨询公司Dalberg全球开发顾问的研究显示，全球229个世界遗产所在地中，共有114个面临威胁。

“这令人震惊。我们正在努力引起注意，”WWF总干事兰博蒂尼（Marco Lambertini）对路透说道。“我们并不反对开发，我们反对计划不好的开发。”

联合国教科文组织世界遗产委员会称，18个世界自然遗产处于危险中。WWF提出面临威胁的世界自然遗产的数量远多于此。

WWF指出，大堡礁受到采矿和船运的威胁，马丘比丘古城受到伐木的威胁。这两处都不在世界遗产委员会的危险名单中。

WWF称，美国大沼泽地、厄瓜多尔加拉帕戈斯群岛和俄罗斯堪察加火山等地也受到威胁。这些地点中，只有大沼泽地在世界遗产委员会的危险名单中。

联合国教科文组织世界遗产中心负责人Mechtild Rossler称，她欢迎这样的非政府报告，帮助提升风险意识。(完)