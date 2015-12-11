君正集团拟与唯品会发起成立网商银行 收购华泰保险股权

路透上海12月11日 - 中国内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(601216.SS)周四晚间公告称，拟与唯品会(VIPS.N)发起成立一家民营银行，暂定名为内蒙古北方网商银行。另外，公司拟斥资约20亿元人民币受让中石油集团及中石化财务公司分别出让的华泰保险集团股份公司部分股权。

公告指出，拟设立的银行注册资本暂定20-30亿元人民币，注册地为内蒙古呼和浩特市，君正集团和广州唯品会将分别担任第一大和第二大股东，并会寻找其他民营企业加盟。君正集团以自有资金入股，暂按占股不超过三成计算，公司投入资金不超过9亿元。

另外，君正集团及其子公司君正化工与人福医药(600079.SS)拟共同受让中石油集团挂牌出让的2.86亿股华泰保险股权，君正集团和君正化工分别受让8,220.57万股和1亿225.95万股，按挂牌价计算，交易对价分别为5.92亿元和7.36亿元，均以自有资金支付。

君正集团、君正化工与天风证券全资子公司天风天睿拟受让中石化财务挂牌出让的2.75亿股华泰保险股权，君正集团和君正化工拟分别受让4,553.05万股和5,050.44万股，受让价格分别为3.28亿元和3.64亿元。

君正集团周三起临时停牌，因重大事项未公告。周二该股收报11.35元。（完）