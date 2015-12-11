君正集团拟与唯品会发起成立网商银行 收购华泰保险股权

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透上海12月11日 - 中国内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(601216.SS)周四晚间公告称，拟与唯品会(VIPS.N)发起成立一家民营银行，暂定名为内蒙古北方网商银行。另外，公司拟斥资约20亿元人民币受让中石油集团及中石化财务公司分别出让的华泰保险集团股份公司部分股权。
公告指出，拟设立的银行注册资本暂定20-30亿元人民币，注册地为内蒙古呼和浩特市，君正集团和广州唯品会将分别担任第一大和第二大股东，并会寻找其他民营企业加盟。君正集团以自有资金入股，暂按占股不超过三成计算，公司投入资金不超过9亿元。
另外，君正集团及其子公司君正化工与人福医药(600079.SS)拟共同受让中石油集团挂牌出让的2.86亿股华泰保险股权，君正集团和君正化工分别受让8,220.57万股和1亿225.95万股，按挂牌价计算，交易对价分别为5.92亿元和7.36亿元，均以自有资金支付。
君正集团、君正化工与天风证券全资子公司天风天睿拟受让中石化财务挂牌出让的2.75亿股华泰保险股权，君正集团和君正化工拟分别受让4,553.05万股和5,050.44万股，受让价格分别为3.28亿元和3.64亿元。
君正集团周三起临时停牌，因重大事项未公告。周二该股收报11.35元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。