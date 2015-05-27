浙江网商银行获银监会批准开业 注册资本40亿元

网商银行主要发起人包括阿里巴巴(BABA.N)关联企业浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司、上海复星工业技术发展有限公司、万向三农集团有限公司等。

新闻稿介绍称，浙江网商银行是一家以互联网为平台面向小微企业和网络消费者开展金融服务的民营银行，开业后将按照“小存小贷”模式为小微企业和网络消费者提供有关贸易与生活方面的金融解决方案。