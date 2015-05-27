浙江网商银行获银监会批准开业 注册资本40亿元

小米正与银行洽商 为一笔10亿美元贷款进行再融资--TRLPC
路透香港5月10日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士称，中国智能手机企业小米正在与数家银行洽商，为2014年签署的一笔10亿美元三年期贷款进行再融资。
路透北京5月27日 - 浙江省银监局网站称，中国浙江网商银行周三获准开业，为首批五家试点民营银行中第五家。这也是去年民营银行试点政策实施以来，浙江省内第二家民营银行。
浙江省银监局新闻稿称，网商银行注册资本40亿元，业务范围包括吸收公众存款；发放贷款；办理国内外结算等业务。
网商银行主要发起人包括阿里巴巴(BABA.N)关联企业浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司、上海复星工业技术发展有限公司、万向三农集团有限公司等。
浙江银监局并核准蚂蚁金服首席运营官井贤栋出任董事长；蚂蚁金服副总裁、网商银行筹备组组长俞胜法出任行长。
新闻稿介绍称，浙江网商银行是一家以互联网为平台面向小微企业和网络消费者开展金融服务的民营银行，开业后将按照“小存小贷”模式为小微企业和网络消费者提供有关贸易与生活方面的金融解决方案。
银监会此前批准首批五家试点民营银行，包括深圳前海微众银行、天津金城银行、温州民商银行、浙江网商银行和上海华瑞银行。
中国今年政府工作报告提出，推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构，成熟一家，批准一家，不设限额。(完)
(发稿 李铮；审校 林高丽)
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