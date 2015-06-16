网商银行以平台定位 吸引更多银行参与降低贷款成本--报载

路透上海6月16日 - 中国证券报周二引述网商银行副行长赵卫星称，该行没有网点、没有柜台，也不以吸纳存款为主，更多定位是一个平台，通过输出网商银行的技术能力，吸引更多银行加入平台，降低贷款成本。

赵卫星称，网商银行会延续蚂蚁小贷业务和产品，小贷公司的部分业务将逐渐转到网商银行来运作，未来将进一步拓展小微用户，除了融资外，在现金管理、投资理财等方面也会进行拓展。

他并透露，网商银行已与多家银行接触，已经有几家银行在走内部相关流程。自身将运用金融云技术、大数据技术搭建系统，将风险控制能力，嵌到银行信贷各个环节。这将令网商银行贷款成本大幅下降，未来贷款利率将大幅低于目前P2P领域的贷款利率。

据悉，去年蚂蚁小贷累计发放的贷款为四千亿元。赵卫星指出，目前仅服务了七分之一的小微客户，还有大量的客户有融资需求，同时平台上还有大量的小消费者群体以及农村客户。

兴业银行(601166.SS)日前公告，与浙江蚂蚁小微金融服务集团公司签署战略合作框架协议。双方将在渠道互通、业务互补、产品共建、技术和数据等方面展开全面合作。

网商银行为全国首批五家试点民营银行中的第五家，5月末获准开业，注册资本40亿元人民币。主要发起人包括阿里巴巴(BABA.N)关联企业浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司、上海复星工业技术发展有限公司、万向三农集团有限公司等。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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