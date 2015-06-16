网商银行以平台定位 吸引更多银行参与降低贷款成本--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月16日 - 中国证券报周二引述网商银行副行长赵卫星称，该行没有网点、没有柜台，也不以吸纳存款为主，更多定位是一个平台，通过输出网商银行的技术能力，吸引更多银行加入平台，降低贷款成本。
赵卫星称，网商银行会延续蚂蚁小贷业务和产品，小贷公司的部分业务将逐渐转到网商银行来运作，未来将进一步拓展小微用户，除了融资外，在现金管理、投资理财等方面也会进行拓展。
他并透露，网商银行已与多家银行接触，已经有几家银行在走内部相关流程。自身将运用金融云技术、大数据技术搭建系统，将风险控制能力，嵌到银行信贷各个环节。这将令网商银行贷款成本大幅下降，未来贷款利率将大幅低于目前P2P领域的贷款利率。
据悉，去年蚂蚁小贷累计发放的贷款为四千亿元。赵卫星指出，目前仅服务了七分之一的小微客户，还有大量的客户有融资需求，同时平台上还有大量的小消费者群体以及农村客户。
兴业银行(601166.SS)日前公告，与浙江蚂蚁小微金融服务集团公司签署战略合作框架协议。双方将在渠道互通、业务互补、产品共建、技术和数据等方面展开全面合作。
网商银行为全国首批五家试点民营银行中的第五家，5月末获准开业，注册资本40亿元人民币。主要发起人包括阿里巴巴(BABA.N)关联企业浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司、上海复星工业技术发展有限公司、万向三农集团有限公司等。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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