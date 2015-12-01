世纪华通拟增发收购逾百亿游戏资产 配套融资至多110亿元

路透上海12月1日 - 中概股回归又现一例。停牌近一年的浙江世纪华通集团股份有限公司(002602.SZ)周二公告称，拟以增发股份及现金的形式收购中手游移动科技和点点开曼等游戏类资产，资产总价值为134.63亿元人民币，同时拟向七名认购对象增发股份筹集至多110.33亿元配套资金。

曾在美国上市的中手游今年8月刚完成退市程序，世纪华通大股东还承诺，待国内另一家大型游戏公司盛大游戏自美退市后，大股东愿意将其收购的盛大游戏股权与上市公司整合。

本次收购中，中手游移动科技估值为65.24亿元，其中支付现金14.57亿元；点点开曼估值为68.39亿元，其中现金64.45亿元。无论是定向增发收购资产还是募集配套资金，发行价均为11.45元/股，其中用以收购资产对价的部分发行4.77亿股。

募集的配套资金中，83.3亿元用于支付现金对价和相关中介费用和税费后，其余用于游戏开发、代理、发行和运营，电子竞技、视频直播、虚拟现实、在线娱乐平台建设等六个项目。

资产出售方承诺中手游科技和点点开曼未来三年净利底线，其中明年净利分别不低于4亿元和7,983万美元。交易双方签定对赌协议，若标的公司未能按承诺实现净利，出售方将以本次交易获得的股份支付补偿；若标的公司三年累计实现净利超出承诺数，超出部分的50%将作为奖励，由上市公司以现金支付给出售方。

公告称，本次交易拟收购的中手游移动科技和点点主要从事移动游戏产品的研发、发行和运营业务，业务涵盖了网络游戏产业链的各个环节。其中，中手游是中国最大规模的移动游戏独立发行商；点点推出的产品则是面对海外游戏用户，特别在模拟经营类游戏方面处于全球领先地位。

中手游2012年9月登陆美国纳斯达克市场，是国内首家登陆美国股市的手游公司；公司于今年5月正式启动私有化，并于8月完成退市；而点点互动2011年就开始搭建红筹架构筹划海外上市。目前两公司海外架构已拆除，VIE（协议控制）相关协议已解除。

本次交易前，世纪华通主要从事各类汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售以及网络游戏开发和运营业务。通过本次交易，上市公司将进一步夯实其传统业务和新兴游戏业务并行的双主业发展模式，在公司原有游戏业务的基础上，大力推进其移动游戏业务的发展和公司全球化战略，力争成为中国网络游戏行业龙头。

另外，世纪华通大股东华通控股、邵恒和王佶，以及东方证券(600958.SS)旗下东证资本等发起成立的三家私募基金今年6月收购合计持有盛大游戏43%股权的三家项目公司，盛大游戏即将完成自美国纳斯达克退市程序。华通控股和上述两位个人股东提出，在盛大游戏私有化完成后一年内，可以收购成本价优先转让给上市公司。

因海外市场对中资游戏股的估值不高，所以在美上市的中资游戏股近年来纷纷退市，例如巨人网络、盛大游戏、完美世界等。11月初世纪游轮(002558.SZ)宣布收购巨人网络资产，有望成为首家回归A股的中概游戏股，股票复牌后至本周一，世纪游轮已连续14个涨停。

世纪华通自去年12月初连续停牌，停牌前收报26.58元。在上述收购及增发方案公布后，公司股票将继续停牌，待深圳证交所对相关方案进行事后审核。（完）