阿里巴巴拟投资印度Paytm 谈判已进入深入阶段--消息人士

沪深证交所上周五两融余额连九日下跌，续创逾三个月新低
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。
路透新德里/孟买6月30日 - 据两位消息人士周二称，中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)投资印度在线支付平台和电子商务公司Paytm的谈判已进入深入阶段。
阿里巴巴旗下的金融服务公司蚂蚁金服目前已经是Paytm母公司的投资者，2月份时同意购买约25%股权。蚂蚁金服是在线支付平台支付宝的运营方。
一位直接知情者称，阿里巴巴将在新交易中直接向Paytm投资约6亿美元以获取股权，可能会将其对这家印度公司的总持股份额增至40%左右。
新投资对Paytm的估值约为40亿美元。
由于谈判并未公开，这两位消息人士拒绝具名。
阿里巴巴发言人拒绝就谈判进展发表评论。Paytm女发言人也拒绝置评，但表示该集团经常因“各类融资机会”与投资者合作。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
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