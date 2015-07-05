中国国务院：至2025年“互联网+”要成为经济创新发展重要驱动力

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月4日 - 中国国务院周六发布关于积极推进“互联网+”行动的指导意见称，计划到2018年，基于互联网的新业态成为新的经济增长动力；到2025年，“互联网+”成为经济社会创新发展的重要驱动力量。
刊登在中国政府网的指导意见表示，要充分发挥互联网在促进产业升级以及信息化和工业化深度融合中的平台作用，引导要素资源向实体经济集聚，推动生产方式和发展模式变革。
“以互联网融合创新为突破口，培育壮大新兴产业，引领新一轮科技革命和产业变革，实现跨越式发展。”指导意见称。
在完善“互联网+”金融服务方面意见指出，要降低创新型、成长型互联网企业的上市准入门槛，结合证券法修订和股票发行注册制改革，支持处于特定成长阶段、发展前景好但尚未盈利的互联网企业在创业板上市。
意见称，鼓励通过债券融资方式支持“互联网+”发展，支持符合条件的“互联网+”企业发行公司债券；鼓励开发性金融机构为“互联网+”重点项目建设提供有效融资支持；支持国家出资设立的有关基金投向“互联网+”，鼓励社会资本加大对相关创新型企业的投资。
在互联网金融方面，指导意见称，要培育一批具有行业影响力的互联网金融创新型企业；规范发展网络借贷和互联网消费信贷业务，探索互联网金融服务创新；积极引导风险投资基金、私募股权投资基金和产业投资基金投资于互联网金融企业。
此外，意见称，将结合“一带一路”等国家重大战略，支持和鼓励具有竞争优势的互联网企业联合制造、金融、信息通信等领域企业率先走出去，通过海外并购、联合经营、设立分支机构等方式，相互借力，共同开拓国际市场，培育具有全球影响力的“互联网+”应用平台。
此前，中国国务院常务会议称，通过《“互联网+”行动指导意见》，中国将用“互联网+”助推经济保持中高速增长、迈向中高端水平；并开展股权众筹等试点，将支持互联网企业上市。（完）
欲浏览指导意见详情，请点击中国政府网（here）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。