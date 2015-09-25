贝恩资本关注互联网金融投资机会 惟行业仍在发展初阶

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月25日 - 美国私募股权公司--贝恩资本高层周五称，该公司一直关注中国互联网金融投资机会，惟行业和监管仍在发展初阶，暂时未有合适的投资对象。
贝恩投资（亚洲）董事总经理竺稼在香港出席一互联网金融论坛时向传媒表示，现阶段中国的互联网金融较适合由创投基金去投资，因行业还是很新且商业模式未经验证；但由于市场发展非常快速，有可能很快就会吸引私募股权公司去投资。
“互联网这些年来发展速度都是出乎意料，我也是一直在看，有没有一些业务成熟到一定地步，管理团队能力强到一定地步的公司，我们可以去投。”他说。
贝恩是全球主要的私募股权和另类投资公司，在管资产大约750亿美元。私募股权方面，主要投资于发展比较成熟和较大型的企业，平均单个投资金融超过1亿美元。
竺稼称，中国的互联网金融面对很多挑战，系统性风险很大，关键是如何做好信贷风险控制、系统和资金来源的监管工作，现在中国相关法规还在演变的过程之中。
“今天大家没有问的一个问题，就是从互联网上借的钱利率很高，怎样去监管，里面有一大堆很复杂的问题。”他称，“加上大家不讲的一件事情，传统金融行业是国有银行，互联网金融是民营领域，有很多underlying（基本）的东西都没有讲，...传统银行体系很僵化，信贷都倾斜到国企。”
在加入贝恩之前，竺稼是知名的投资银行家，专门负责中国大型首次公开发售（IPO）及并购专案。
被问到对中国股市的看法时，他表示，中国股市迅间大起大落，实在令人担心。
“应该由市场起作用，这一次往上与往下都是政府推的太多。”他说，“还有一个很重要的因素，就是允许过多杠杆，不过现在的股市也不至于太糟糕，因为已经跌了很多，本来就是这一个价格。”
尽管中国股市低迷、人民币贬值，但竺稼称，贝恩没有放慢在中国的投资步伐，今年以来已增加两项投资标的，企业投资总数增至15间。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。