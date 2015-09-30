中国发改委：未来三年网络信息基建投资将超过1.2万亿元

林念修表示，将加大政策支持，在政策环境方面研究制定准入互联网清单；在全面创新改革试验区域，和国家自主创新示范区等地，组织开展“互联网＋”创新发展试点；将综合运用政策先行先试、单项建设资金、投资基金等各类手段，对区域试点进行支持。

对于指导意见中提到的“实施重大工程包”计划，林念修在会上表示，将在（意见中提及的）11个重点领域，推进实施“互联网＋”重大工程，抓好一批有影响能落地的重点项目；同时在全面创新改革试验区域，和国家自主创新示范区等地，组织开展“互联网＋”创新发展试点；将综合运用政策先行先试、单项建设资金、投资基金等各类手段，对区域试点进行支持。（完）