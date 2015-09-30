中国发改委：未来三年网络信息基建投资将超过1.2万亿元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月30日 - 中国国家发改委副主任林念修预计，未来三年，中国网络信息基础设施建设投资将超过1.2万亿元人民币，互联网＋新技术制造、能源等将形成一大批新的投资热点；“互联网＋”将催生大量新消费。
中国证券报周三援引林念修在2015中国“互联网+”峰会的话称，2014年中国信息消费规模达到2.8万亿元，预计2015年将达到3.2万亿元，目前互联网直接关联产业对中国GDP贡献率达7%以上。
林念修表示，将加大政策支持，在政策环境方面研究制定准入互联网清单；在全面创新改革试验区域，和国家自主创新示范区等地，组织开展“互联网＋”创新发展试点；将综合运用政策先行先试、单项建设资金、投资基金等各类手段，对区域试点进行支持。
对于指导意见中提到的“实施重大工程包”计划，林念修在会上表示，将在（意见中提及的）11个重点领域，推进实施“互联网＋”重大工程，抓好一批有影响能落地的重点项目；同时在全面创新改革试验区域，和国家自主创新示范区等地，组织开展“互联网＋”创新发展试点；将综合运用政策先行先试、单项建设资金、投资基金等各类手段，对区域试点进行支持。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。