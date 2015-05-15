中国移动等三大运营商公布提速降费实施方案

路透北京5月15日 - 中国总理李克强在周三的国务院常务会议上明确要求加快高速宽带网络建设并降费提速，仅隔一日，中国三大电信运营商--中国移动、中国电信、中国联通周五均在其各自官网上公布了提速降费实施方案。

其中，中国移动宣布将推出十二大提速降费新招。预计到2015年底，流量综合资费同比将下降35%以上，网络能力和网络速率将大幅提升。

中国联通则采取四项措施，降低全网移动用户数据流量综合单价20%以上。包括开展低至10元包1.5GB省内流量半年包促销活动，流量跨月不清零，半年有效等。

中国电信亦公布近期将推出一系列套餐和流量包优惠活动，大幅降低消费者手机流量使用价格。中国电信预计今年流量资费平均降幅将达到30%左右。

中国工信部副部长尚冰也在周五国新办召开的新闻发布会上提到，到2017年底，所有地级以上城区家庭具备百兆光纤接入能力，4G全面覆盖城市和乡村；直辖市和省会城市等宽带平均接入速率达到30Mbps，其它城市达到20Mbps；手机流量和固定宽带平均资费水平大幅下降。

根据近日发布的《“宽带中国”战略及实施方案》，2015年主要引导目标是在2015年大幅提升中国通信网络的宽带速度，宽带网络能力实现跃升，新增光纤到户覆盖家庭8,000万户，推动一批城市率先成为“全光网城市”。

中国政府将改善4G网络及强化高速宽带包括交互式网络电视的研发，目标是新建超过60万个4G基站，4G网络覆盖县城和发达乡镇。新增1.4万个行政村通宽带。

中国工信部2013年底向三大运营商发放TD-LTE的4G牌照。中国移动通信集团公司、中国电信集团公司和中国联合网络通信集团有限公司旗下分别有上市公司中国移动(0941.HK)、中国电信(0728.HK)和中国联通(0762.HK)。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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