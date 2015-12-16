“e租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题被依法立案侦查

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月16日 - 中国北京公安局官方微博“平安北京”周三发布消息称，各地有关地方公安机关已对“E租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查.
微博并称，各地公安机关对相关犯罪嫌疑人采取了强制措施，对涉案资产实施了查封、冻结、扣押。
P2P行业信息平台“网贷之家”早前公布的一组数据显示，2015年10月，共有309个借款公司在e租宝平台上发布借款标，这些借款公司中有292家企业，在借款之前发生过注册资本变更，占比高达94.5%。注册资本变更，距发布第一个借款标的时间平均为33天。变更前，这些企业的注册资本平均只有154万，变更后达2,714万。
e租宝全称为金易融（北京）网络科技有限公司，是钰诚集团全资子公司，注册资本金1亿元，总部位于北京。（完）
(发稿 李铮; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。