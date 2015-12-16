“e租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题被依法立案侦查

路透北京12月16日 - 中国北京公安局官方微博“平安北京”周三发布消息称，各地有关地方公安机关已对“E租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查.

微博并称，各地公安机关对相关犯罪嫌疑人采取了强制措施，对涉案资产实施了查封、冻结、扣押。

P2P行业信息平台“网贷之家”早前公布的一组数据显示，2015年10月，共有309个借款公司在e租宝平台上发布借款标，这些借款公司中有292家企业，在借款之前发生过注册资本变更，占比高达94.5%。注册资本变更，距发布第一个借款标的时间平均为33天。变更前，这些企业的注册资本平均只有154万，变更后达2,714万。

e租宝全称为金易融（北京）网络科技有限公司，是钰诚集团全资子公司，注册资本金1亿元，总部位于北京。（完）