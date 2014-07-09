分析：食品杂货在线销售获利不易 零售商抢进为哪桩？

撰稿 Emma Thomasson

路透柏林7月9日 - 虽然投资网路杂货零售业务将损及利润，但精打细算的大型零售商仍陆续抢进，期望消费者下单订购水果蔬菜的同时，在网路购物篮中加上衣服及电脑等更有获利空间的项目。

食品在线销售一直是业者最不想推动的业务之一，因为新鲜冷藏及冷冻食品的运送流程复杂，使其成为成本高昂的业务。此外，零售业者也不愿意放弃顾客到店消费时所产生的冲动消费商机。

然而欧洲及美国的零售业者如今都积极强化食品在线供应，藉以迎战亚马逊(AMZN.O)；亚马逊已在部分地区进行生鲜食品试点销售，目前正准备扩大供应地区，目标是要与其食品以外的销售项目产生互补，同时侵吞其他零售业者的业务。

零售业顾问公司eNova Partnership的Sophie Albizua表示，“业者正试图吸引客人上网采购杂货，并期望客人顺便买那些利润较高、但麻烦较少的食品以外商品。”

“要靠网路杂货销售赚钱可是众所周知的困难。业者之所以推动这项业务，且非做不可，原因不在于其有利可图，也不在于销售杂货本身。”

英国在网路杂货销售上的发展处于领先地位，通过电子商务贩售的食品销售比重已经约达5%。法国等其他国家正迎头赶上，波士顿咨询公司(BCG)预计，2018年全球网路杂货销售将成长至1,000亿美元，2013年则为360亿美元。

**背后潜藏利益**

欧洲第二大零售商乐购(Tesco)花了17年时间，才让其网路杂货业务利润达到接近传统店面销售的业界领先水准。

乐购2013年的在线杂货营收为25亿英镑，营业利润为1.27亿英镑(2.16亿美元)，这相当于营业利润率约5%，这优于该公司公布的2013年集团营业利润率3.7%，但仍低于该集团过去三年高于6%的水准。去年营业利润率欠佳是受到重整成本影响。

部分分析师指出，若不想把在英国市场份额拱手让给德国零售商Aldi及Lidl，乐购则应该减少电子商务技术及物流方面的投资，而该致力于调降售价。

然而乐购表示，其所做所为不仅仅是建构在线业务而已：目标反而是要吸引更多购买食品同时也买一般商品的大额消费顾客；一般商品的利润通常要比杂货高出许多。

乐购的客户中，会上网购买、也会在实体店面采购食品类的客户，支出的金额是只会到店内购物客户的两倍。而还顺便购买一般商品的客户，支出金额更是达三倍--不过这一类目前在所有客户中仅占4%。

乐购在线的杂货及一般商品仍分开营运。该公司计划合并杂货和一般货品送货--善用为食品类商品所建立的复杂物流网络，以削减公司成本，并为客户提供更快速的服务。

乐购多通路购物总监Robin Terrell指出，该公司天天都提供的杂货订单一小时货品送达服务项目，是包括亚马逊在内，任何其他一般商品零售商都比不上的。

“当我们开始增加额外项目或产品至那些送货服务，会面临想像不到的财务压力，但对客户而言也是一项更引人注目的服务，”Terrell说。

谘询公司埃森哲(Accenture)在英国的零售业务负责人Helen Merriot表示，那是会引起客户注意的服务。

“如果它们能结合食品和非食品类，而且还确实能做得很有效率，综合运用它们自己的供应链，当客户一想要买什么，就能马上送达，影响就真的很大，”Merriot说。

**利润率微薄、送货服务超群**

英国零售商Ocado (OCDO.L)今年可望实现2000年创立以来首次年度税前获利。该公司去年成立一间线上宠物店，目前客户透过这间网路店订购宠物及其食品；该公司还计划今年稍后成立一间厨房与住家用品网路店。

Ocado上周表示，目前该公司逾三成订单都至少包含一项非食品类项目，客户也享受到它们一小时送货的便利。

德意志银行分析师Niamh McSherry和James Collins预测，到2023年，Ocado一般商品占整体销量的比重将从目前约3%成长到9%。

“这是Ocado投资的关键，换句话说，因为那可以支持杂货线上零售的获利能力，进而促进杂货市场的渗透率，”他们在报告中写道。

荷兰零售业者阿霍德(Ahold)AHLN.AS也计划继续投资电子商务，尽管那对获利能力造成影响。阿霍德经营美国线上食品杂货商Peapod，以及荷兰和比利时的杂货和一般商品网站。

阿霍德所有电子商务网站的第一季线上销售成长20%，至3.62亿欧元(4.9379亿美元)，但集团的基本营运利润率下滑至4%，低于去年同期的4.1%。阿霍德的线上杂货业务尚未损益两平，但旗下的Bol.com百货网站在2013年已经录得金额不详的获利。

阿霍德目前利用旗下的超市网路，作为关系企业Bol.com非食品网路订单的取货点，英国超市业者Waitrose与合作伙伴John Lewis也是相同模式。

英国超市业者Asda目前也在投资设立取货点，包括在伦敦地铁站的停车场设点，Asda隶属的美国沃尔玛(WMT.N)可由此收集有用资讯；沃尔玛目前正在美国市场试验线上杂货业务，这是沃尔玛整合电子商务与实体分店网络计划的一环。

沃尔玛是全球最大零售商，去年在非食品商品的电子商务营收超过100亿美元，沃尔玛提出预警称，对网路业务的投资将会拖累今年获利表现。

**亚马逊的进击**

这些传统零售商大多希望在亚马逊扩张旗下“生鲜”服务之前，先占得一席之地；亚马逊已经在美国几个试点城市结合杂货及非食品订单的送货流程。

在提供“亚马逊生鲜”服务的地区，送货卡车上除了运送数码相机及电玩游戏等非食品商品之外，也有杂货订单商品，由亚马逊在当地合作的专门商店提供，像是意大利面或是鲜鱼等等。

“使用我们服务的顾客不是只满足一次购物需要，而是许多次购物需要，”亚马逊的消耗性商品部门主管Doug Herrington上个月表示。

Bernstein Research预测，一旦克服物流问题而达到相当规模，亚马逊生鲜在人口较密集城市地区的营业利润有可能高达13%。

“推广生鲜业务可以对订单频率、忠诚度及其他非杂货相关种类商品的支出产生重大有利影响，”Bernstein分析师在近期一篇报告中称。

亚马逊主管Herrington预计，送货速度将是他未来的主战场。

“我们还没碰过希望我们放慢送货的顾客，”他称。“他们将会要求从购买到货品送抵家门的间隔更短。”(完)

(编译 张明钧/张若琪/蔡美珍；审校 张荻/王兴亚/李婷仪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。