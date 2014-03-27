互联网金融无法取代银行综合理财服务--普益财富

路透北京3月27日 -普益财富在新近发布的报告中称，互联网金融理财在经过去年爆发式的“野蛮生长”后，今年不仅将面临自身发展的中的各种风险与问题，而且将逐渐被纳入监管，尽管其销售模式与产品特性对传统银行理财产品形成一定的替代，但无法完全将其取代。

而传统领域的银行理财产品和服务随着利率市场化的持续推进也在持续转型和创新，并朝向真正的财富管理转型。

报告指出，如果未来市场利率中枢下行，各类“宝”的高收益率优势将不复存在；从流动性上来看，余额宝通过基金公司垫付自有资金保障流动性的方式，也会随着基金规模的增大，遇到更大的压力。

此外，监管层已经加强对基金公司所投协议存款的风险管理，要求将风险准备金与所投资协议存款的未支付利息挂钩，前者必须对后者全额两倍覆盖。而由于目前货币型基金享受协议存款提前支取不罚息的优惠政策，一旦该项优惠政策被取消，货币基金将面临重大考验。

2013年以“余额宝”为代表的互联网金融理财产品席卷整个市场。由于这些产品投资门槛低，赎回方便灵活流动性极强，再加上收益率不俗，很快吸引了相当数量的投资者

报告认为，互联网金融理财产品采用了互联网作为资金划付的渠道，其安全性始终是一个难以忽视的问题。而相比下，银行理财产品的安全性则高出很多。

互联网金融对传统的银行理财业务有一定影响，将消费资金和储蓄资金打通，将银行中的的睡眠资金唤醒，但是就家庭储蓄资金而言，互联网金融无法取代目前的银行理财综合理财服务。

报告表示。综合理财服务不局限于提供某种单一的金融产品，而且需要专业团队就不同客户提供全方位、分层次、个性化的服务，具体可以包括为顾客制定储蓄计划、投资计划、税金对策、继承、经营策略等方案，并帮助其实施。(完)

(发稿 李贺; 审校 谢衡/黄凯)

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