把互联网金融纳入全方位监管 允许金融机构有序破产--中国央行副行长

路透上海6月12日 - 中国央行副行长张涛周日表示，互联网金融等新金融业态的发展潜力值得充分肯定，但近期暴露的风险事件表明该领域问题已不容忽视，尤其是需要把包括互联网金融在内的所有金融业务纳入全方位的金融监管框架，不留监管死角。

他在2016陆家嘴论坛上并强调，要建立有序的处置和退出框架，允许金融机构有序破产；建立健全存款保险制度、征信体系建设等在内的配套制度设计，为金融产品技术的创新及市场充分竞争提供完整的制度环境。

“该重组的重组，该倒闭的倒闭，增强市场的约束。一个没有优胜劣汰机制的行业是不可能健康持续发展的。”他称。

张涛认为，中国经济体量庞大、中小企业数量众多，应当放宽金融机构的准入门槛，利用包括互联网在内的多种形式，发展普惠金融，促进市场充分竞争，增加金融市场有效供给。

他同时指出，近年来一些没有受到监管的非传统金融业务发展比较迅速，其中有一个原因可能是传统的受到监管的金融服务供给还不够充分；这些看起来比较丰富的金融机构仍然有结构性的短板，也是当前金融业在供给侧结构性改革当中面临和需要解决的问题。

他还提到，在充分的竞争条件下，中国信贷市场发展方向应该是多层次、多元化的，既有全国性的金融机构也有区域性的和社区型的金融机构；既有存款类的金融机构也有非存款类的金融机构，还有政府支持的开发性金融机构和政策性金融机构。

“多元化的金融机构体系可以更好地满足不同层次的信贷需求，克服市场失灵，扩大金融服务的有效供给，保护金融消费者的权益。”张涛称。

路透5月曾引述消息人士称，中国央行牵头制定的互联网金融风险专项整治工作方案有望出台，其中明确，P2P网络借贷平台不得设立资金池，不得发放贷款；股权众筹平台不得发布虚假标的，不得自筹，不得“明股实债”或变相乱集资。

中国政法大学破产法与企业重组研究中心主任李曙光此前撰文，建议从五个方面入手启动破产法修改工作，完善市场化退出机制，其中包括设立“金融机构破产”专章，规定金融机构破产各方面的特殊问题。（完）