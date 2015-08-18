焦点：中国中小银行掘金票据创新业务 互联网金融成小伙伴

路透北京8月18日 - 对于中国中小银行，蓬勃兴起的互联网金融正由存款竞争者变为票据业务小伙伴。银行业人士称，经济逆周期与权益市场波动使票据“创新”业务成为银行资产的“新宠”，而互联网金融平台放大了银行配置票据资产的动力，并提升风险偏好。

多位互联网金融行业人士表示，互联网金融平台在资产配置时会在资产池中加入银行的票据资产，根据不同收益需求的互联网理财产品，资产池中票据持有的比例会有不同。

“目前互联网金融平台增加了银行票据资产的销售渠道，因此银行也都加大了票据业务创新；出表渠道增加促进银行扩大资产，增加中间收入。”某股份制商业银行人士称。

清华大学博士后付立春表示，票据池业务其实并没有真正意义上产品的创新，只是银行从面额、种类、期限方面更广泛的接纳了一些偏小、偏杂的票据品种，而对接理财与互联网平台的需求，使得银行相当于把票据池里的资产证券化，也完善了票据链。

“现在关键是银行的牌照，这个最值钱，银行创设资产并进行出售可以薄利多销，做交易性银行，通过冲量赚取价差。”某国内大型券商银行业分析师表示。

互联网金融平台的参与给实体经济加杠杆的过程，不仅扩大了银行配置资产的意愿，也提升了银行的风险偏好。挖财副总裁王志峰指出，包括挖财在内的互联网金融平台收益比较高，对不同收益产品，配置票据的比例不一；而银行出售票据资产的意愿较强，甚至会向互联网金融平台主动询问需求。

付立春认为，银行票据业务门槛下沉也是被逼出来的创新，中小银行压力更大，一是其客户中中小企业、民营企业较多，需求比较旺盛；而且市场对收益率要求也是比较高的。

而互联网金融对银行经营的改变可能还不止于此。有互联网金融资深人士透露，现在已经有互联网金融公司在研究参与银行不良资产处置，现在银行资产质量压力较大，参与处置不良可能也有些机会。

据中国本地媒体报导，中国城商行--浙商银行目前对入池贴现票据的面值、期限及承兑银行均不作限制。小面额、期限短的票据以及电票可以无障碍入池。

**票据成资产配置新宠**

中国央行刚刚公布的7月新增人民币贷款增加较多，但其中除包括近9,000亿元人民币的同业贷款之外，票据融资的新增额度亦是不小。分析人士普遍认为，这与经济增速下行压力较大，信贷需求疲软有关。

国金证券银行业分析师马鲲鹏指出，票据业务快速增加主要是对冲信贷需求疲弱，票据融资通常属于银行信贷的调剂的工具；票据贴现占用信贷的额度，但是基本无风险，现在银行找不到相对风险收益比较理想的资产，先用票据贴现顶着。

中国央行7月金融数据显示，当月新增人民币贷款增加1.48万亿元；非金融企业及机关团体贷款增加3,127亿元，其中，短期贷款减少758亿元，中长期贷款增加1,028亿元，票据融资增加2,567亿元。

“人民币贬值之后，优质资产需求力度更大，票据资产质量收益和风险整体都不错，目前很多银行都将票据和债放在一起做。”付立春表示。

一位股份制银行人士坦言，票据池近期规模加大，和以1:9的杠杆做债是一样的，都是在股票风险较大的时候降低资产配置风险，发展有保证收益率的业务。

此前，大额存单发行主体范围将向基础成员扩围，机构个数由之前的九家核心成员大幅扩大至102家。不过，不少已获得发行资格的银行进行了内部培训却未有产品落地；银行人士表示，当前银行的主要矛盾并不在负债端，而是缺乏可配置的资产。

中国人民币兑美元即期汇率由于中间价调整，上周重挫2.8%创最大单周跌幅。而中国A股市6月中旬起场经历了近半个月的持续大幅下跌，沪综指自6月12日触及5,178.191高点以来，累计最大跌幅已逾三成。（完）

(发稿 李贺/王蕾 ；审校 黄凯)

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