小牛资本国际化战略起航 互联网金融分支明年海外上市

路透香港11月9日 - 总部位于深圳的中国创新金融服务企业--小牛资本管理集团周三称，配合全球华人的金融服务需要，集团的国际化战略正式起航，首先由香港的资管业务合作出发，旗下互联网金融公司小牛金服亦计划2017年完成海外上市。

小牛资本董事长彭铁在香港接受访问时表示，集团战略瞄准全球资产配置，第一站是香港，未来逐步拓至海外其他地方，包括美国、中东等。该公司现时在美国矽谷已有办事处，并正筹备在纽约、迪拜设点。

“全球华人很多，在全球分布也很广，希望我们的金融服务与中国文化传承上做一些纽带，我们会一步一步走，这肯定是10年20年以上的规划。”他说。

小牛资本与今天开业的香港富盈金融集团签订战略合作协议，后者将通过旗下资本管理、环球资产管理、财富管理等子公司，利用沪港通、深港通、QDII2(合格境内个人投资者境外投资)、自贸区、CEPA(关于建立更紧密经贸关系的安排)等渠道，以小牛资本的400万客户为基础，为中国企业以及个人提供全面金融服务。

富盈金融由公司行政总裁余骏(匡+力)全资拥有，创办富盈金融之前，他曾经担任小牛资本的首席运营官。

小牛资本于2012年成立，是国内首批从事创新金融的服务机构，业务涵盖普惠金融、消费金融、财富管理和投资管理等领域，包括知名互联网金融平台“小牛在线”。集团目前全国分支达300家，员工总数超过2万人。

彭铁称，集团的国际化战略还包括将经营小牛在线的小牛金服安排在海外上市，目标是2017年完成上市计划，选点包括香港、美国、新加坡和韩国，将根据自身业务特点和优势做出选择。

中国的互联网金融业经过强力监管的洗礼后，迈向健康发展，阿里巴巴(BABA.N)旗下蚂蚁金服、腾讯(0700.HK)旗下微众银行以及中国平安(2318.HK)(601318.SS)等各大企业亦正积极抢占该市场。（完）