互联网金融依法监管待加强 但会保持容忍度--中国银监会专家

路透北京6月19日 - 中国银监会金融专家朱大桥周五表示，互联网金融缺乏准入门槛，依法监管有待加强；但由于互联网金融的发展模式还有待观察，鉴于发展初期的状况，监管部门对其实施监管，在应对突出问题时，要保持一定容忍度。

朱大桥在北京一个互联网金融峰会上指出，针对行业风险，互联网金融没有接入央行的征信系统，不具备信息共享机制，不具备风控合规机制，导致有些平台倒闭。

“要防范打着改进技术的方式从事非法集资和非法吸收公众存款的行为；保护消费者合法权益，强化透明度和合规销售，加强保护投资者信息安全和投资安全。”他称。

他并称，监管原则上支持互联网金融技术创新，鼓励保护利用信息技术开展适应互联网金融活动特点的依法合规的金融创新。

中国央行副行长潘功胜在今年全国两会新闻发布会上表示，央行对于互联网金融方面的基本的态度，就是鼓励创新发展、分类适度监管。

朱大桥指出，现在已经有相当省市建立了互联网金融的自律协会，当前互联网金融要推进行业自律，建立自律规范和约束，在风险可控的前提下支持金融创新。

不过，朱大桥也表示，截至2014年，中国的P2P网贷平台超过2,000家;而其中每六家就有一家有问题，投资者被套牢的资金余额超过20亿元人民币。

此前，中国信用评级机构--大公国际信用评级集团表示，网贷债务人出于自身利益，不会自觉公开其真实信息，加剧互联网金融的信用风险信息不对称，成为威胁互联网金融安全发展的根源，应确立专事于揭示债务人信用风险的独立第三方评级在互联网金融的主体地位。（完）

(发稿 李贺；审校 黄凯)

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