中国积极开展互联网金融统计监测和风险预警体系建设--官员

路透上海3月31日 - 金融时报周四刊载中国互联网金融协会会长李东荣文章表示，近日中国互联网金融协会正式成立，筹建工作组深刻领会到当前互联网金融急需规范发展的紧迫形势，明确了协会的职责定位，并将“规范发展、防范风险”贯穿筹建工作全过程。

他并称，要加强调查研究，摸清行业发展底数；还要依法合规制定章程和各项基础制度，稳步开展互联网金融行业标准研制，积极开展互联网金融统计监测和风险预警体系建设等。

“互联网金融协会将主动配合好国家货币政策和金融监管政策，积极参与到互联网金融领域专项整治中去，加强行业自律，发挥好上通下达的桥梁和纽带作用，维护好互联网金融领域的良好秩序，为促进互联网金融规范、健康、长远发展发挥应有的作用。”李东荣表示。