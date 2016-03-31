中国积极开展互联网金融统计监测和风险预警体系建设--官员

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海3月31日 - 金融时报周四刊载中国互联网金融协会会长李东荣文章表示，近日中国互联网金融协会正式成立，筹建工作组深刻领会到当前互联网金融急需规范发展的紧迫形势，明确了协会的职责定位，并将“规范发展、防范风险”贯穿筹建工作全过程。
他并称，要加强调查研究，摸清行业发展底数；还要依法合规制定章程和各项基础制度，稳步开展互联网金融行业标准研制，积极开展互联网金融统计监测和风险预警体系建设等。
“互联网金融协会将主动配合好国家货币政策和金融监管政策，积极参与到互联网金融领域专项整治中去，加强行业自律，发挥好上通下达的桥梁和纽带作用，维护好互联网金融领域的良好秩序，为促进互联网金融规范、健康、长远发展发挥应有的作用。”李东荣表示。
作为全国性互联网金融行业自律组织，中国互联网金融协会已于3月25日在上海召开成立大会。（完）
(发稿 吴芳； 审校 曾祥进)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)