互联网金融初期应严格准入 P2P借贷和众筹亟需监管--中投副总

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透博鳌4月8日 -中国主权财富基金--中国投资有限公司副总经理谢平领衔的课题组发布报告表示，互联网金融要监管，初期政府应严格准入标准；亟需建立P2P（点对点）网络贷款和众筹融资机构监管，交叉性金融工具的创新要求加强监管协调。
他们将于博鳌论坛期间发布的“互联网金融报告2014”并建议，要建立并完善互联网金融的统计调查和风险监测分析体系，尽快将网络信贷资金纳入社会融资总额统计范围。考虑建立交易信息库，建立统一的安全认证中心，互联网企业要严格隔离自有和客户资金。
“不能因为发展不成熟就采取自由放任的监管理念，应该以监管促发展，”报告称，“行政化手段与互联网精神相悖，它在一定程度上限制了互联网金融发挥其核心优势的能力，因此它必须是一个仅在初期使用的、临时性的措施。”
报告并指出，P2P网络贷款、众筹融资这种大众式、市场自发的对金融支持机制的创新是中国需要的。不过，即使乐观估计，互联网金融也还需要20年左右才能迈入成熟期。
报告提供的数据估计，2013年全球P2P借贷行业的市场规模在63亿美元左右，是美国增长最快的投资行业。未来有望从当前的自然人对自然人的借贷，拓展到个人对机构、机构对机构的借贷。
央行调查统计司副司长徐诺金上月末表示，互联网金融一定要有准入管理，可以采取注册制。央行副行长潘功胜更早时候则表示，鼓励互联网金融的创新，但要完善监管规则，因为不同业态监管方法和强度都不一样。
阿里巴巴旗下支付宝去年6月推出余额宝，树起互联网金融的里程碑，至今规模已经超过5,000亿元人民币，客户数超过八千万。此外，腾讯(0700.HK)、百度(BIDU.O)、新浪(SINA.O)，以及京东商城等公司相继推出互联网基金产品。(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
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