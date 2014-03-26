传统金融机构给网络企业留出太多结构性机会--腾讯高层

路透上海3月26日 -近期中国互联网企业与传统金融机构在互联网金融领域的摩擦增多，但国内互联网巨头腾讯(0700.HK)高层周三表示，互联网金融将成为未来中国金融的重要力量，传统金融机构留出了大量的结构性机构留待互联网企业去获取。

腾讯产业共赢基金执行董事及腾讯投资并购部副总经理李朝晖在2014创新中国春季论坛上表示，腾讯周三下午将披露一个新的投资项目。但他不愿透露更多细节。

市场近日有传言，腾讯有可能参股优酷土豆YOKU.N，腾讯以不低于3亿美元现金以及腾讯视频获得后者约20%股权。

“我相信互联网金融，所能够带来的对市场冲击要慢很多、小很多。但是在中国我们看到太多的结构性的机会等着大家来获取。特别是一些信息，以及个人、消费者相关的领域。”他说。

不过他亦提出，传统金融机构在金融领域有着深厚的底蕴，无论是客户资源，还是风控体系和人才培养，都不是中小型互联网企业短期能够学习模仿甚至超越的。

值得佐证的，在论坛上有五家小型互联网金融企业做公司展示，其公司主业包括P2P（个人对个人）信贷、中小企业信贷、互联网保险服务、网络第三方理财等。尽管业务大多来自传统金融，但嫁接上互联网后，这些成立仅一年左右的小公司业务增速相当快。

腾讯于2011年成立腾讯产业共赢基金，初期投资规模为50亿元人民币，投资项目已分布在程序软件、手机应用软件、游戏、金融等多个领域。

腾讯近阶段加大在移动互联网和O2O（线上线下）市场的布局，今年来已披露多起收购项目，例如参股本地生活信息服务端大众点评网、电商平台京东、房地产服务企业乐居等。业内人士透露，这些并购的背后执行者就是腾讯旗下投资并购部。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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