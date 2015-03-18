诺亚旗下互联网金融平台获红杉注资 打造白领的私人银行

路透上海3月18日 - 中国独立财富管理公司--诺亚财富(NOAH.N)周三宣布，旗下互联网金融平台诺亚易捷获得知名私募股权投资企业红杉中国基金的数千万元人民币注资。公司将面向白领精英推出互联网财富管理业务，目标是打造成白领的私人银行。

去年诺亚易捷成立之际，获得了诺亚财富的战略注资。一年后，诺亚易捷获得红杉中国注资时，公司估值已增至数亿元。此次融资所获资金，将用于强化其“员工宝”产品的综合金融业务--如公募基金、保险以及海外美元产品的供应能力，以及加强IT基础建设、强化品牌与市场推广。

诺亚易捷首席执行官（CEO）黄俊鹏表示，"白领人群是诺亚财富一直以来服务的高净值客户的扩展人群，有望成为财富管理市场的未来主力军。"

诺亚财富面向的客户是高净值客户，大部分可投资资产超过千万元。而员工宝平台既是诺亚财富客户向中产阶级的延伸拓展，亦可为这些高净值客户的金融资产找到一个可靠的流通渠道。

员工宝平台上线九个月以来，已为5万多白领配置超过30亿元的理财产品，而这些员工主要来自近300家大型企业，如华为、海尔、百度(BIDU.O)、腾讯(0700.HK)及英国石油、奥美广告等国内外企业。诺亚易捷计划今年将客户拓展至100万个。

除目前推出的类固定收益产品外，诺亚易捷未来平台上会有货币市场基金、债权、公募、收益权、资管计划、契约型基金、保险、个人贷款等一系列围绕白领人生周期和综合金融需求特别开发的产品。诺亚易捷亦考虑利用互联网的优势，引入理财师，为其用户提供私人定制财富管理方案。

诺亚财富目前已确定四大业务平台，即财富管理、资产管理、全球开放平台和互联网金融。前两项为诺亚传统业务，其负责资产管理业务的子公司歌斐资产今年初资产管理规模已超过500亿元，财富管理板块拥有超过7万名高净值客户，诺亚为客户所配置和服务的资产规模累计达1,802亿元。

周二诺亚财富公布的2014年报显示，去年实现净利7,240万美元，同比增长40.8%（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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