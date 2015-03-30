点融网年内在香港和新加坡设分支 成首个海外扩张的P2P

路透上海3月30日 - 获得新鸿基(0086.HK)和美国老虎基金投资的中国网贷公司--点融网今年计划在香港和新加坡开设分支机构，这是国内第一家进行海外扩张的P2P（点对点）公司。

由美国最大P2P平台Lending Club(LC.N)联合创始人苏海德（Soul Htite）与中国律师郭宇航共同创办的点融网在2013年3月上线，两年后，点融网已跻身国内P2P公司前列。公司周一新闻稿透露，点融网计划今年的交易额达80亿元人民币。

“经过了前两年的积淀，在包括风控模式、运营方式所有的基础都夯实后，今年，点融网将开始加快发展速度。” 郭宇航表示。

去年10月，新鸿基战略投资点融网，之后新鸿基旗下亚洲联合财务与点融网达成战略合作，亚联财目前是香港最大的独立消费金融公司。今年1月，点融网宣布获得曾经投资过阿里巴巴(BABA.N)等众多知名互联网企业的美国老虎基金的投资。

国内网贷市场鱼龙混杂，上千家网贷公司在这块相对较小、但成长迅速的市场中竞争，点融网走向海外，无疑为中国P2P行业未来发展打开新路径。业内人士指出，点融网与新鸿基、亚联财及老虎基金等知名金融机构的紧密合作，是点融网能够率先在海外扩张的底气所在。

去年6月点融网推出的P2P行业首个技术创新产品，即可帮助客户自动分散投资P2P产品--团团赚，在3月初规模达到10亿元，吸引近9万投资人参与。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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