点融网尝试产融结合 推国内首个餐饮业互联网融资方案

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月17日 - 最近刚获得渣打银行(2888.HK)(STAN.L)等机构注资的中国网贷公司点融网开始尝试产融结合，针对传统银行的信贷死角，周二推出国内首个餐饮业专属的互联网融资解决方案。
餐饮业因欠缺抵押物、单户贷款金额小，很难获得银行的信用贷款，整体存在融资难、融资慢、融资贵、还款压力大的行业痛点。而近年来正被O2O（线上线下）和传统互联网巨头全面颠覆的餐饮业，又使得基于大数据的互联网金融分析和风控模型成为可能。
“进入互联网时代，只要有证明你信用的文件，小微企业将会很快获得贷款。”点融网创始人、联合CEO郭宇航指出，他们将与大众点评、美团、饿了么等餐饮网站及支付、采购等环节的APP（应用程序）合作，获得餐饮业贷款人全方位的信用数据。
据他介绍，在该融资解决方案下，单店可申请信贷额度为150万元人民币，将根据其POS机流水、团购等交易记录来迅速决定可贷额度，期限从90天到360天，无需抵押，每天在餐饮企业的流水中自动还款。
8月，点融网宣布获得渣打和中国互联网金融科技基金领投、渤海租赁(000415.SZ)参投的共计2.07亿美元C轮融资。这是国内P2P业内最大单笔融资，也是传统银行首次注资互联网金融公司。今年1月，点融还获得美国老虎基金的注资。
在获得C轮融资后，点融网就提出进一步发挥互联网技术优势，协力探索“明日银行”的发展战略。在本次推出餐饮融资解决方案后，未来点融还可能探索例如汽车消费、保理等细分行业的融资机会。
由美国最大P2P平台Lending Club(LC.N)联合创始人苏海德与中国律师郭宇航共同创办的点融网在2013年3月上线，两年后，点融网已跻身国内P2P公司前列。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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