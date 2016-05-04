知名黑客匿名者入侵希腊央行网站 对其他央行发出警告

路透雅典5月4日 - 一名希腊央行官员周三表示，希腊央行周二成为激进黑客团体匿名者(Anonymous)的下手目标，导致其网站服务中断。

这名不愿具名的官员表示，“攻击时间延续了数分钟，并成功入侵了央行安全系统。唯一受到此次阻断服务攻击(DoS)影响的是我们的网站。”

匿名者是在2003年成立，以盖伊福克斯(Guy Fawkes)的面具作为其网路黑客标志。

该团体在YouTube的一段视频中表示，“奥林匹斯将会陷落。几天之前我们宣布重新启动伊卡洛斯(Icarus)行动。今日我们已经不间断地攻破希腊央行网站。”

“这标志着为期30天攻击全球央行网站的开始。”(完)