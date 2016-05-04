知名黑客匿名者入侵希腊央行网站 对其他央行发出警告

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透雅典5月4日 - 一名希腊央行官员周三表示，希腊央行周二成为激进黑客团体匿名者(Anonymous)的下手目标，导致其网站服务中断。
这名不愿具名的官员表示，“攻击时间延续了数分钟，并成功入侵了央行安全系统。唯一受到此次阻断服务攻击(DoS)影响的是我们的网站。”
匿名者是在2003年成立，以盖伊福克斯(Guy Fawkes)的面具作为其网路黑客标志。
该团体在YouTube的一段视频中表示，“奥林匹斯将会陷落。几天之前我们宣布重新启动伊卡洛斯(Icarus)行动。今日我们已经不间断地攻破希腊央行网站。”
“这标志着为期30天攻击全球央行网站的开始。”(完)
(编译 张明钧; 审校 张荻)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。