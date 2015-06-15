上证所与华宝证券联手推动场内基金“互联网＋”创新

路透上海6月15日 - 中国上海证券交易所与华宝证券近日就场内基金场外投资服务业务创新试点签署合作协议，共同推动场内基金“互联网+”创新，互联网客户今后投资交易所上市基金，可不用先进行开设证交所股票帐户等手续，从而实现场内基金在互联网上的便捷申赎。

据上海证交所新闻稿，未来上交所将继续研究支持行业“互联网+”的各类举措，充分发挥场内市场优势，鼓励证券公司顺应时代发展，积极借助互联网，对传统经纪业务业务模式和服务方式进行创新，为客户提供更加安全、便捷参与交易所场内交易的路径，进一步推动行业互联网证券业务发展。

华宝证券将很快向市场推出以“易富宝”为品牌的场内基金场外投资服务，利用互联网与客户签订协议，为客户开立交易账户，并根据客户的委托指令，通过华宝证券的专用证券账户逐笔向上交所进行场内基金买卖申报，并根据成交结果，对相应客户开立的交易账户进行簿记和资金划付。

在上述模式下，可投资的场内基金目前暂限定于货币基金，华宝证券选择的首个交易品种是上证所最大的场内货币基金--华宝添益货币ETF(511990.SS)交易。

为了确保业务运行的安全、透明，华宝证券将向上交所、投资者保护基金公司及相关自律监管机构报送所有客户账户的持仓数据、交易数据和资金划转数据。上交所、投资者保护基金公司及相关自律监管机构将通过建立数据信息比对、监控机制，强化对华宝证券的自律管理，保护投资者的合法权益。

一位业内人士介绍称，目前要投资场内基金，就需要先开设上海和深圳证交所的股票帐户，随后再在券商处开设证券交易帐户，这给券商开拓互联网客户带来不便，因为即使目前部分券商的证券交易帐户可在网上视频开户，但股票帐户需客户亲自在代办网点办理。

“首先选择低风险的货币基金，是为了让该项创新更稳妥起步，再说没开股票帐户的投资者中，相对而言货基需求更大一些。”他说。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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