点融网获渣打等逾2亿美元注资 为国内P2P最大单笔融资

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月20日 - 曾获得美国老虎基金投资的中国P2P网贷公司--点融网周四宣布完成2.07亿美元C轮融资，渣打银行(2888.HK)(STAN.L)和中国互联网金融科技基金（CFF）领投。这是国内P2P业内最大单笔融资，也是传统银行首次注资互联网金融公司。
渤海租赁(000415.SZ)亦参与了本轮投资，点融网之前两轮的投资方也分别进行了跟投。而CFF基金的投资人包括中国民生投资公司旗下中民国际资本和广发证券(000776.SZ)(1776.HK)旗下广发投资（开曼）公司等。这意味通过此次融资，点融网与银行、证券、租赁等传统金融机构有了广泛的业务对接机会。
据点融网创始人、董事会主席苏海德（Soul Htite）介绍，公司此次融资亦是全球互联网金融业第三大融资规模。
渣打银行董事总经理、直接投资业务全球联席总裁朱伟称，“传统金融机构需顺应市场发展、科技发展，拥抱互联网，通过互联网技术和管理理念，更好提升传统服务，更好与客户对接。”
他指出，P2P是世界金融改革的重要方向，它能够借助互联网技术提升金融服务效率，将有力推进未来金融服务业，特别商业银行的发展。本次投资点融网后，希望双方一起推动P2P行业、银行业发展，打造一个更好的“明日银行”。
苏海德还透露，本次融资资金，将用于增加员工投入、完善公司流程、研发和推出新产品等。其中公司计划在18个月内新增1,800名员工，分公司数量扩张三倍。目前点融网拥有18家分公司逾1,700名员工。
由美国最大P2P平台Lending Club(LC.N)联合创始人苏海德与中国律师郭宇航共同创办的点融网在2013年3月上线，两年后，点融网已跻身国内P2P公司前列。
在公司创办初期，点融网获得北极光千万级美元的融资。去年10月，新鸿基(0086.HK)战略投资点融网，之后新鸿基旗下亚洲联合财务与点融网达成战略合作，亚联财目前是香港最大的独立消费金融公司。今年1月，点融网宣布获得曾经投资过阿里巴巴(BABA.N)等众多知名互联网企业的美国老虎基金的投资。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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