点融网获渣打等逾2亿美元注资 为国内P2P最大单笔融资

路透上海8月20日 - 曾获得美国老虎基金投资的中国P2P网贷公司--点融网周四宣布完成2.07亿美元C轮融资，渣打银行(2888.HK)(STAN.L)和中国互联网金融科技基金（CFF）领投。这是国内P2P业内最大单笔融资，也是传统银行首次注资互联网金融公司。

渤海租赁(000415.SZ)亦参与了本轮投资，点融网之前两轮的投资方也分别进行了跟投。而CFF基金的投资人包括中国民生投资公司旗下中民国际资本和广发证券(000776.SZ)(1776.HK)旗下广发投资（开曼）公司等。这意味通过此次融资，点融网与银行、证券、租赁等传统金融机构有了广泛的业务对接机会。

据点融网创始人、董事会主席苏海德（Soul Htite）介绍，公司此次融资亦是全球互联网金融业第三大融资规模。

渣打银行董事总经理、直接投资业务全球联席总裁朱伟称，“传统金融机构需顺应市场发展、科技发展，拥抱互联网，通过互联网技术和管理理念，更好提升传统服务，更好与客户对接。”

他指出，P2P是世界金融改革的重要方向，它能够借助互联网技术提升金融服务效率，将有力推进未来金融服务业，特别商业银行的发展。本次投资点融网后，希望双方一起推动P2P行业、银行业发展，打造一个更好的“明日银行”。

苏海德还透露，本次融资资金，将用于增加员工投入、完善公司流程、研发和推出新产品等。其中公司计划在18个月内新增1,800名员工，分公司数量扩张三倍。目前点融网拥有18家分公司逾1,700名员工。

由美国最大P2P平台Lending Club(LC.N)联合创始人苏海德与中国律师郭宇航共同创办的点融网在2013年3月上线，两年后，点融网已跻身国内P2P公司前列。

在公司创办初期，点融网获得北极光千万级美元的融资。去年10月，新鸿基(0086.HK)战略投资点融网，之后新鸿基旗下亚洲联合财务与点融网达成战略合作，亚联财目前是香港最大的独立消费金融公司。今年1月，点融网宣布获得曾经投资过阿里巴巴(BABA.N)等众多知名互联网企业的美国老虎基金的投资。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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