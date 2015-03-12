支持互联网金融发展的政策估计很快出台--周小川

路透北京3月12日 - 中国央行行长周小川周四表示，有关互联网金融监管发展的文件估计会很快出台，制定的各种规则要避免制造道德风险。

周小川在两会央行新闻发布会上并称，中国确实有个别金融产品属于纯粹投机工具要加以防范，但目前大部分金融市场的活动都和实体经济相关。

他表示，总体而言，互联网金融要逐步制定一些适合互联网业务的规则，但是鉴于技术发展很快，也不可能做得非常超前和全面，基本还是随业务发展出台一些监管规则。

“人民银行对于互联网金融方面的基本的态度，就是鼓励创新发展、分类适度监管，”央行副行长潘功胜在同一场合表示，不同业态的监管规则和监管的强度是有差别的。他称央行正牵头制定关于互联网金融、促进互联网金融健康发展的意见，目前在履行相关的审批程序，希望能够早些出台。

此外，被问及定向调控的效果时，周小川称，对于流动性管理、基础货币投放的结构性政策，确实不可把它的作用估计得过高，说得过大也不见得是符合实际。对这些政策的评估，他认为需要一段时间。

他补充称，对于资金进入股市就不是支持实体经济这一观点，并不赞成。

“确实有一些股票市场和金融市场中其他的环节中有一些金融交易有可能脱离实体经济，是一种纯粹的投机炒作的做法，但是不能一概而论，好像去了股市就是不支持实体经济。”他说道。

他强调，目前通过货币政策和金融市场进行的大量活动总体上都和实体经济是高度相关的。（完）

(发稿 沈燕/李贺；撰写 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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