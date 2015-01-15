扎克伯格在哥伦比亚推出免费互联网应用 对中国市场不表态

《汇市简讯》欧洲盘初：石油和铁矿石价格下跌打压加元和澳元
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
(本文由路透中文网编译提供)
路透波哥大1月14日（记者 Helen Murphy/Luis Jaime Acosta） - Facebook首席执行官扎克伯格周三在哥伦比亚推出免费互联网应用，这是其让发展中国家使用互联网的努力之一。但他仍未对公司何时以及是否会寻求进军中国表态。
扎克伯格对路透称，哥伦比亚是拉美第一个、全球第四个获得Internet.org服务的国家，Facebook与当地手机服务提供商Tigo合作，但目的是在全球范围内推广该应用。
这款手机应用针对低收入和农村用户，通过Android操作系统提供十几款工具，包括维基百科、天气、工作和健康资讯等，以及Facebook社交网站和信息服务，用户使用该应用时不需要为数据流量付费。该应用已经在非洲三个国家推出，其中包括赞比亚。
扎克伯格首次前往波哥大时表示，随着手机运营商从使用这些服务的新客户那里获得更多营收，该应用将迅速扩散。
“我们的目标是在全球范围内推广Internet.org项目，帮助每个人上网，”扎克伯格说道。“一年以后，希望更多国家会有这样的项目。”
当被问及他何时会考虑进军中国时，扎克伯格表示：“谁知道呢……那是非常困难的。”(完)
编译：李富强 发稿：王琛
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
(更正：内文表格中专项债招标时间“14:00-14:40”有误，应为“15:00-15:40”。) 路透上海5月5日 - 中国陕西省财政厅周四晚公告，将于下周四(11日)招标发行总额240亿元人民币的一般及专项地方债，期限五年、七年。 上述一般债及专项债均为陕西省今年首批，全部为置换债券。中债资信评估有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 70 5月11日下午14:00-14:40 5月12日 7年 70 小计 140
路透上海5月5日 - 连接中国内地和香港债券市场的“债券通”进展加速。三位消息人士周五透露，中国外汇交易中心近期在上海开展推介活动，向债券市场做市机构开放“债券通”业务资格的申请，并明确了境外投资者“北上”投资中国银行间债券的一些机制安排。