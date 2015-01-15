扎克伯格在哥伦比亚推出免费互联网应用 对中国市场不表态

(本文由路透中文网编译提供)

路透波哥大1月14日（记者 Helen Murphy/Luis Jaime Acosta） - Facebook首席执行官扎克伯格周三在哥伦比亚推出免费互联网应用，这是其让发展中国家使用互联网的努力之一。但他仍未对公司何时以及是否会寻求进军中国表态。

扎克伯格对路透称，哥伦比亚是拉美第一个、全球第四个获得Internet.org服务的国家，Facebook与当地手机服务提供商Tigo合作，但目的是在全球范围内推广该应用。

这款手机应用针对低收入和农村用户，通过Android操作系统提供十几款工具，包括维基百科、天气、工作和健康资讯等，以及Facebook社交网站和信息服务，用户使用该应用时不需要为数据流量付费。该应用已经在非洲三个国家推出，其中包括赞比亚。

扎克伯格首次前往波哥大时表示，随着手机运营商从使用这些服务的新客户那里获得更多营收，该应用将迅速扩散。

“我们的目标是在全球范围内推广Internet.org项目，帮助每个人上网，”扎克伯格说道。“一年以后，希望更多国家会有这样的项目。”

当被问及他何时会考虑进军中国时，扎克伯格表示：“谁知道呢……那是非常困难的。”(完)