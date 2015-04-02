更新版1-美国政经：美国针对海外网络攻击出台制裁计划

(新增中国外交部评论。本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月1日（记者 Jeff Mason/Andrea Shalal） - 美国总统奥巴马周三推出一个制裁计划，打击利用网络攻击行为威胁美外交政策、国家安全和经济稳定的境外个人和实体。

奥巴马颁布行政命令，称这样的行为构成“国家紧急情况”，允许财政部对参与破坏性网络攻击的实体实施资产冻结、禁止其它金融交易。

有了这份行政命令，政府可将处理中东危机和俄罗斯入侵乌克兰的同一套工具，应用在越来越多以美国计算机网络为目标的网络攻击。

“奥巴马政府现在真的重视起来了。这份命令将运用美国的经济实力来对付那些暗地里抢劫我们、并让我们陷入危险的人，”总统布什第二任期时的反间谍负责人Joel Brenner称。

美国官员称，希望美国的盟友也采取类似的措施。

中国称，网络攻击事件通常具有跨国性、溯源难等特点。

“中方一贯不赞同通过一国国内法对他国公民和实体动辄实施制裁的做法。”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。

美国政府高级官员称，新项目针对网络攻击行为，而非国家或地区。

美国议员及安全和法律专家对该举动表示欢迎，称该举动是Target 、家得宝(Home Depot) 等零售商以及军事网络被持续攻击后迈出的令人鼓舞的一步。

但他们称该行政命令涉及的范围非常广，对很多公司来说将是一场合规梦魇，同时警告说，目前明确“定性”网络攻击行为并认定负责人仍很难。

奥巴马在声明中说，破坏关键的基础设施、侵吞资金、利用商业机密在竞争中获得优势以及破坏计算机网络，将招致处罚。（完）