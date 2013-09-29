内地富豪李军遭澳门永利赌场追讨1400万港元赌债

路透香港9月27日 - 拉斯维加斯赌业大亨史蒂夫·永利（Steve Wynn）旗下的永利澳门(1128.HK)赌场起诉中国内地富商李军，追讨后者所欠的1,400万港元（181万美元）赌债，这是澳门赌场借助法律追讨赌债的最新案件。

根据澳门永利赌场向香港高等法院提交的诉状，该赌场寻求向李军追讨赌债。李军是北京亚之杰集团董事长，该集团主要经营汽车及房地产等业务。

澳门是中国唯一允许赌博合法的地区，但追讨赌债在中国内地属于非法行为。

对于像永利这样的澳门赌场，虽然他们十分青睐内地富豪赌客，但同时也面临一旦赌客返回内地就无法追债的风险。内地富豪赌客在赌场有时一掷千金，享有“大鲸”称号。

今年1月，上海女商人邹蕴玉及湖北省人大代表谢小青被澳门威尼斯人赌场起诉讨要赌债。

诉状显示，李军的住址是香港四季酒店。

记者向李军所住酒店的房间打电话，一名证实姓名为李军的男子接听了电话，但该男子称他并非遭永利赌场起诉的李军。该男子拒绝进一步发表评论。

据《南华早报》援引香港检察官的说法称，本月早些时候，李军涉嫌闯入香港一电视台女主播的家中。随后他被保释，但不准离开香港。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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