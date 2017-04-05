独家：美国跨境支付公司Wyre收购中国支付平台汇米汇

路透纽约4月4日 - 美国旧金山从事跨境支付业务的初创公司Wyre的执行长Michael Dunworth对路透表示，该公司已收购了总部位于北京的支付平台汇米汇(Remitsy)。他称这是首次由一家美国公司收购一家企业支付领域的中资区块链公司。

收购汇米汇可增强Wyre进军美中企业支付市场的实力，这一市场目前规模在5,000亿美元左右。

Dunworth没有讨论本次现金加股权交易的具体条件，他表示协商是在2月份开始的。

Dunworth在采访中表示，等到对汇米汇的整合全部完成，美中之间企业支付将可在数小时内处理完毕。他称，目前通过其它支付处理系统，支付过程需要三至五个工作日才能完成。

Wyre和汇米汇的业务侧重于美中之间的企业支付，两家公司都使用了区块链技术。

区块链在企业和金融领域已成为最受欢迎的技术，全球的大型银行和企业都在竞相采用该技术。

汇米汇已与支付宝等知名服务供应商建立了合作关系。支付宝是阿里巴巴(BABA.N)及其创始人马云在2004年推出的。Dunworth称，这项收购可使Wyre把这些合作关系纳入到其自身的平台，从而提振其美中业务。

“这将是Wyre客户首次可在中国通过支付宝提供支付，”他说道。“把支付宝加入我们的平台，将有巨大的好处。”

2016年3月Wyre的支付处理金额为5,000万美元。Dunworth称，有了这项收购，未来数月处理的交易额会增至7,000-7,500万美元。Wyre目前有1,000家客户。(完)