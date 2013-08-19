蒙古矿业：政府解雇奥尤陶勒盖铜金矿的国企股东CEO，因项目推迟

路透乌兰巴托8月19日 - 蒙古已经解雇奥尤陶勒盖铜金矿蒙方股东公司Erdenes Oyu Tolgoi的CEO，以安抚该金矿合作伙伴澳洲力拓 。

Erdenes不愿透露姓名的高管周一称，政界人士Davaadorj Ganbold已被任命担任CEO一职，接替去年12月才上任的Tserenbat Sedvanchig。

这次CEO换人事件与Sedvanchig上月致力拓信件所造成的误解有关。Sedvanchig当时在信中称奥尤陶勒盖铜金矿项目的融资可能需要获得议会许可，这导致力拓搁置了50亿美元的扩产计划。这动摇了外界对蒙古的信心并造成1,700人的裁员。

蒙古政府上周要求议会从9月2日起举行紧急会议，寻求摆脱因该矿不确定性与外来投资减少引发的经济危机。

力拓当时警告，获得议会审批将是一个耗时的复杂过程。力拓旗下的Turquoise Hill Resources 持有奥尤陶勒盖铜金矿的66%股份。