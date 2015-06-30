X2正“严肃”谈判收购力拓部分澳洲煤炭资产--FT

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透6月29日 - 金融时报(FT)引述知情人士报导指出，斯特拉塔(Xstrata)前老板Mick Davis的X2 Resources，正就收购力拓(Rio Tinto)(RIO.L)部分澳洲煤炭资产进行“严肃”谈判。
金融时报称，这宗可能涉资数十亿美元的交易谈判，尚处于早期阶段，双方都兴趣浓厚。
报导指出，谈判还可能扩大，纳入力拓在昆士兰的冶金煤资产。
X2发言人Michael Oke拒绝置评。
金融时报指出，出售力拓在新南威尔士的动力煤资产，将是该公司过去两年半在执行长沃尔什(Sam Walsh)带领下，规模最大的剥离资产行动。
力拓发言人不愿置评。
X2目前为止曾对铜、煤和其他大宗商品资产表示有兴趣，但尚未开始采取任何收购行动。(完)
(编译 张若琪 审校 徐文焰)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。