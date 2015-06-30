X2正“严肃”谈判收购力拓部分澳洲煤炭资产--FT

路透6月29日 - 金融时报(FT)引述知情人士报导指出，斯特拉塔(Xstrata)前老板Mick Davis的X2 Resources，正就收购力拓(Rio Tinto)(RIO.L)部分澳洲煤炭资产进行“严肃”谈判。

金融时报称，这宗可能涉资数十亿美元的交易谈判，尚处于早期阶段，双方都兴趣浓厚。

报导指出，谈判还可能扩大，纳入力拓在昆士兰的冶金煤资产。

X2发言人Michael Oke拒绝置评。

金融时报指出，出售力拓在新南威尔士的动力煤资产，将是该公司过去两年半在执行长沃尔什(Sam Walsh)带领下，规模最大的剥离资产行动。

力拓发言人不愿置评。

X2目前为止曾对铜、煤和其他大宗商品资产表示有兴趣，但尚未开始采取任何收购行动。(完)

(编译 张若琪 审校 徐文焰)

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