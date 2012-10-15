Xbox Music将率先登陆Xbox游戏平台

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透10月15日电---微软(MSFT.O)周一宣布，该公司的数字音乐服务Xbox Music将於周二登陆Xbox游戏机平台，与苹果(AAPL.O)的iTunes和亚马逊(AMZN.O)的Cloud Player展开角逐。
从10月26日开始，Xbox Music的运行平台还将拓展至使用Windows软件的电脑和平板电脑，当中还包括即将上市的Surface平板电脑，届时微软还将发布Windows 8操作系统。该服务不久後还有望在手机设备上运行。
Xbox Music取代了微软旗下无力与iTunes竞争的数字媒体品牌Zune。该服务将分为带广告免费版和付费订阅两个版本，付费版没有广告，对流量不加限制。
该服务包括一个音乐下载商店，收录歌曲超过3,000万首，较拥有逾2,600万首歌曲的iTunes音乐库还胜一筹。
Xbox Music不仅具有与iTunes和Cloud Player类似的云储存功能，还可像音乐流媒体服务Pandora和Spotify那样提供收音机功能。
微软将在22个国家推出Xbox Music，并希望该项服务能在来年登陆运行苹果iOS及谷歌(GOOG.O)安卓系统的设备。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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