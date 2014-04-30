微软Xbox One游戏机将于9月在中国开售

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透旧金山4月29日 -微软(MSFT.O)周二表示，该公司将透过与中国网络电视企业百视通(600637.SS)的合作，9月开始在中国销售XboxOne视频游戏机。
微软在声明中称，这样的合作关系还将启动一项计划，即帮助开发企业在中国和其他销售该款游戏机的市场创造、出版及销售Xbox One游戏。
去年9月微软及百视通建立了一家合资企业，向“家庭游戏及相关服务”投资了2.37亿美元。百视通是上海东方传媒（集团）有限公司的子公司。
上海市政府上周表示，微软、索尼(6758.T)和任天堂(7974.T)等游戏机生产企业可以在上海自贸区通过“外国投资企业”在中国生产和销售游戏机。
中国曾在2000年对游戏机实施禁令，称因对中国年轻人的心理健康产生负面影响。不过今年1月暂时解除了这一禁令。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。