微软Xbox One视频游戏机将于9月29日在中国发售

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透北京9月23日 - 微软(MSFT.O)周二表示，该公司Xbox One视频游戏机将于9月29日在中国上市。该公司上周宣布，原定9月23日的发售日期推迟。
微软没有说明推迟原因。中国已禁售外国游戏机14年，Xbox One是今年解禁之后，在中国销售的首款游戏机。
一年之前，微软与中国互联网电视机顶盒制造企业百视通新媒体股份有限公司(New Media Co Ltd)(600637.SS)达成协议，组建合资公司，在上海自贸区生产该款游戏机。(完)
(编译 王颖；审校 艾茂林)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。