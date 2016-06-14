徐工机械拟投资至多2.5亿美元在印度设工程机械制造基地

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月14日 - 中国工程机械大厂--徐工集团工程机械股份有限公司(000425.SZ)周一晚公告称，拟出资不超过2.5亿美元建设工程机械生产制造基地。
公告显示，该基地位于印度泰米尔纳杜邦首府钦奈，占地约20万平米，包括下料、结构、涂装、装配等全工序，项目资金来源为公司自有、自筹资金。
公告称，印度作为发展中大国，国土面积大，人口多，地理位置优越，经济增长前景良好。随着印度近几年经济较快增长，对基础设施建设投入逐渐加大，工程机械设备需求增长较快，预计未来几年印度工程机械市场发展仍将呈现高速增长态势。印度本国工程机械工业实力较为薄弱，因而给国外工程机械企业带来了市场机会。
徐工机械还表示，本次投资是为响应国家实施“一带一路”和“走出去”的战略，抓住印度市场机遇，并辐射南亚、东南亚、中东、东非等周边工程机械市场，实现公司国际化的发展战略。
徐工机械周一收报3.03元人民币，过去一个月累计下跌9.6%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。