徐工机械拟投资至多2.5亿美元在印度设工程机械制造基地

公告称，印度作为发展中大国，国土面积大，人口多，地理位置优越，经济增长前景良好。随着印度近几年经济较快增长，对基础设施建设投入逐渐加大，工程机械设备需求增长较快，预计未来几年印度工程机械市场发展仍将呈现高速增长态势。印度本国工程机械工业实力较为薄弱，因而给国外工程机械企业带来了市场机会。

徐工机械还表示，本次投资是为响应国家实施“一带一路”和“走出去”的战略，抓住印度市场机遇，并辐射南亚、东南亚、中东、东非等周边工程机械市场，实现公司国际化的发展战略。