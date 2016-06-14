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中国财经 | 2016年 6月 14日 星期二 09:23 BJT

徐工机械拟投资至多2.5亿美元在印度设工程机械制造基地

路透上海6月14日 - 中国工程机械大厂--徐工集团工程机械股份有限公司(000425.SZ)周一晚公告称，拟出资不超过2.5亿美元建设工程机械生产制造基地。

公告显示，该基地位于印度泰米尔纳杜邦首府钦奈，占地约20万平米，包括下料、结构、涂装、装配等全工序，项目资金来源为公司自有、自筹资金。

公告称，印度作为发展中大国，国土面积大，人口多，地理位置优越，经济增长前景良好。随着印度近几年经济较快增长，对基础设施建设投入逐渐加大，工程机械设备需求增长较快，预计未来几年印度工程机械市场发展仍将呈现高速增长态势。印度本国工程机械工业实力较为薄弱，因而给国外工程机械企业带来了市场机会。

徐工机械还表示，本次投资是为响应国家实施“一带一路”和“走出去”的战略，抓住印度市场机遇，并辐射南亚、东南亚、中东、东非等周边工程机械市场，实现公司国际化的发展战略。

徐工机械周一收报3.03元人民币，过去一个月累计下跌9.6%。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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