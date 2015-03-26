《独家新闻》高盛和PAI准备将建材集团Xella上市或出售--消息

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透法兰克福3月25日 - 两位知情人士告诉路透，高盛 和法国收购集团PAI正在准备将建筑材料集团Xella股票上市或出售，潜在交易价值为25亿欧元(27.4亿美元)。
他们称，高盛和PAI已经邀请投行Rothschild 研究对待Xella的选项，较可能的情景是2016年首次公开发行(IPO)。
Xella目标瞄准2016年实现约3亿欧元(3.3亿美元)未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)，消息人士称公司估值可能有该数字的8-9倍。
Rothschild、PAI和高盛均拒绝置评。
高盛和PAI于2008年收购Xella，希望利用当前股市活络的机会。最近几个月已经有很多私募股权持有的公司上市。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)