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市场报道 | 2015年 3月 26日 星期四 08:03 BJT

《独家新闻》高盛和PAI准备将建材集团Xella上市或出售--消息

路透法兰克福3月25日 - 两位知情人士告诉路透，高盛 和法国收购集团PAI正在准备将建筑材料集团Xella股票上市或出售，潜在交易价值为25亿欧元(27.4亿美元)。

他们称，高盛和PAI已经邀请投行Rothschild 研究对待Xella的选项，较可能的情景是2016年首次公开发行(IPO)。

Xella目标瞄准2016年实现约3亿欧元(3.3亿美元)未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)，消息人士称公司估值可能有该数字的8-9倍。

Rothschild、PAI和高盛均拒绝置评。

高盛和PAI于2008年收购Xella，希望利用当前股市活络的机会。最近几个月已经有很多私募股权持有的公司上市。(完)

(编译 杜明霞；审校 张若琪)
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