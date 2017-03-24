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亚洲 | 2017年 3月 24日 星期五 21:41 BJT

美国热股：Xenon Pharmaceuticals放弃痤疮药物研发，盘初暴跌逾53%

路透3月24日 - 制药商Xenon Pharmaceuticals Inc表示，将不再继续研发痤疮治疗药物，因该药品在中期研发阶段未能达到主要目标。

Xenon Pharmaceuticals股价盘初暴跌53.8%，报4.55美元。(完) (编译 王兴亚；审校 母红)
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