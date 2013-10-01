中国外交部称习近平没有计划与安倍晋三在APEC见面

美国联合航空因强拖乘客下机事件 面临排山倒海压力
路透4月11日 - 美国联合航空公司及其执行长周二面临排山倒海而来的压力，该公司因机位超卖，周日强拖一名乘客下飞机好让四名员工可以搭机，此举引发全球哗然。
路透北京9月30日 - 中国外交部周一称，国家主席习近平在亚太经合组织（APEC）峰会期间没有与日本首相安倍晋三会面的计划。该会议将于本周在印尼巴厘岛举行。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，峰会期间将举行很多双边会谈，目前正在筹备。中日领导人尚无会面计划。
洪磊指出，中国一直要求日本正视历史和事实，在钓鱼岛问题上与中国进行对话和谈判，但是日本尚未对此作出回应。
洪磊称，中方呼吁日本领导人停止说空话，采取实际行动与中国进行对话和磋商，克服双边关系发展中的困难。
安倍晋三周五在纽约曾表示，日本不会在钓鱼岛主权问题上作出让步，但也不会采取任何使形势升级的举动。
日本尚未正式宣布安倍晋三将参加此次亚太经合组织峰会，不过他料会参加。
美国总统奥巴马也会参加该峰会。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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