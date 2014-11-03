新华社对习近平与安倍举行正式会谈的可能性泼冷水

路透北京11月3日 - 新华社周一发表评论，给下周APEC会议期间中国国家主席习近平与日本首相安倍晋三举行正式会面的可能性泼了冷水。

新华社的英文评论称安倍“不遗余力”争取与习近平会面。

“他的愿望会得到满足，因为尽管存在领土纠纷和历史问题，中国作为会议的东道主，无疑将对日本领导人以礼相待。”

“但是，这并不意味着安倍一直寻求与习近平举行正式会面的愿望在APEC会议期间一定会实现，这需要安倍拿出诚意，采取实际行动创造合适的条件。”

评论还表示，日本在双边关系中并没有采取这样的努力，反而一直试图掩盖侵略历史。

新华社称，虽然两国关系跌入冰点对双方都不利，但日本上个月进行了一系列挑衅，包括多名内阁成员参拜靖国神社。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。