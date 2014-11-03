新华社对习近平与安倍举行正式会谈的可能性泼冷水

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月3日 - 新华社周一发表评论，给外界预期下周APEC会议期间中国国家主席习近平与日本首相安倍晋三举行正式会面的可能性泼了冷水。
新华社的英文评论称安倍“不遗余力”争取与习近平会面。
“他的愿望会得到满足，因为尽管存在领土纠纷和历史问题，中国作为会议的东道主，无疑将对日本领导人以礼相待。”
“但是，这并不意味着安倍一直寻求与习近平举行正式会面的愿望在APEC会议期间一定会实现，这需要安倍拿出诚意，采取实际行动创造合适的条件。”
评论还表示，日本在双边关系中并没有采取这样的努力，反而一直试图掩盖侵略历史。
新华社称，虽然两国关系跌入冰点对双方都不利，但日本上个月进行了一系列挑衅，包括多名内阁成员参拜靖国神社。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申