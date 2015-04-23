中日领导人周三在雅加达会晤

日本首相安倍晋三和中国国家主席习近平周三在印尼雅加达召开的亚非领导人会议间隙举行了会谈，这是中日关系回暖的最新迹象。安倍在与习近平的会谈结束后对记者称，双方同意通过推进中日“战略互惠关系”，努力改善两国关系，为地区稳定作出贡献。中国官媒报导称，习近平向安倍表示，希望日本认真对待亚洲邻国的关切，对外发出正视历史的积极信息。路透