习近平：以改革创新发掘经济增长点 加快亚太自贸区进程（更新版）

(新增习近平更多发言内容)

路透北京11月11日 - 中国国家主席习近平周二表示，当前世界经济复苏仍面临诸多的不稳定、不确定因素，应全力推动改革创新，发掘新的增长点和驱动力；大力推进亚太自由贸易区进程，尽早将愿景变成现实。

他在亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议致开幕辞时称，要创新发展理念，使经济发展从传统的要素驱动、出口驱动转变为创新驱动、改革驱动；推动科技创新，带动能源革命、消费革命，推动亚太地区在全球率先实现新技术革命。

他指出，后国际金融危机时期，增长动力只能从改革中来，从创新中来，从调整中来；通过结构调整释放内生动力，改变市场管理模式，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。

针对亚太自贸区的建设，习近平称，面对新形势，要深入推进区域经济一体化，打造有利于长远发展的开放格局。

“亚太经合组织应该发挥引领和协调作用，打破种种桎梏，迎来亚太地区更大范围、更高水平、更深层次的新一轮大开放、大交流、大融合。”他说，打造发展创新、增长联动、利益融合的开放型亚太经济格局符合所有成员共同利益。

他并指出，应将亚太经合组织打造成推动一体化的制度平台，加强经验交流的政策平台，反对贸易保护主义的开放平台，深化经济技术合作的发展平台，推进互联互通的联接平台。

为支持亚太经合组织的建设，习近平宣布，中方将捐款1,000万美元用于支持亚太经合组织机制和能力建设，开展各领域务实合作；并在未来三年为亚太经合组织发展中成员提供1,500个培训名额，用于贸易和投资等领域的能力建设项目。

他并强调，应该加快完善基础设施建设，打造全方位互联互通格局，多一些协调合作，少一些规则障碍；在后国际金融危机时期，既要抓住经济增长这个核心加强宏观政策的协调，又要妥善应对流行性疾病、粮食安全、能源安全等全球性问题。（完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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