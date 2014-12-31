习近平：2015年继续高举反腐利剑 深化改革和依法治国

路透北京12月31日 - 中国国家主席习近平周三称，中国继续高举反腐的利剑，扎牢制度的笼子，腐败分子发现一个就要查处一个，有腐必惩，有贪必肃。

习近平发表二0一五年新年贺词称，中国要让全面深化改革、全面推进依法治国如鸟之两翼、车之双轮，推动全面建成小康社会的目标如期实现。

“我们正在从事的事业是伟大的，坚韧不拔才能胜利，半途而废必将一事无成。”习近平称。

习近平并在全国政协举行2015年新年茶话会上称，一年来中国政府蹄疾步稳地推进各项改革，一些多年来难啃的硬骨头啃下来了，改革为我国发展注入了强大动力。

新华视点微博周一称，中国共产党中央政治局29日召开会议指出，党风廉政建设和反腐败斗争要坚守阵地、巩固成果、深化拓展。中共党内决不容忍搞团团伙伙、结党营私、拉帮结派。

中纪委上周公告称，全国政协副主席、中共中央统战部部长令计划涉嫌严重违纪接受组织调查。本月稍早，中共中央宣布给予前政治局常委、前中央政法委书记周永康开除党籍处分，对其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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