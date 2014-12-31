习近平：2015年继续高举反腐利剑 深化改革和依法治国

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透北京12月31日 - 中国国家主席习近平周三称，中国继续高举反腐的利剑，扎牢制度的笼子，腐败分子发现一个就要查处一个，有腐必惩，有贪必肃。
习近平发表二0一五年新年贺词称，中国要让全面深化改革、全面推进依法治国如鸟之两翼、车之双轮，推动全面建成小康社会的目标如期实现。
“我们正在从事的事业是伟大的，坚韧不拔才能胜利，半途而废必将一事无成。”习近平称。
习近平并在全国政协举行2015年新年茶话会上称，一年来中国政府蹄疾步稳地推进各项改革，一些多年来难啃的硬骨头啃下来了，改革为我国发展注入了强大动力。
新华视点微博周一称，中国共产党中央政治局29日召开会议指出，党风廉政建设和反腐败斗争要坚守阵地、巩固成果、深化拓展。中共党内决不容忍搞团团伙伙、结党营私、拉帮结派。
中纪委上周公告称，全国政协副主席、中共中央统战部部长令计划涉嫌严重违纪接受组织调查。本月稍早，中共中央宣布给予前政治局常委、前中央政法委书记周永康开除党籍处分，对其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。