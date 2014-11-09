习近平：中国经济保持稳定发展态势 有信心和能力应对各种风险

路透北京11月9日 - 中国国家主席习近平周日表示，当前中国经济保持稳定发展态势，城镇就业持续增加，居民收入、企业效益、财政收入平稳增长，中国经济呈现出新常态。以目前确定的战略和所拥有的政策储备，中国有信心、有能力应对各种可能出现的风险。

他在北京召开的亚太经合组织工商领导人峰会开幕式上称，未来10年中国对外投资将达1.25万亿美元。今后五年，中国进口商品累计将超过10万亿美元，出境旅游等人数将超过5亿人次。

“中国经济增速会不会进一步回落、能不能爬坡过坎。风险确实有，但没那么可怕。中国经济的强韧性是防范风险的最有力支撑。”习近平称。

他指出，中国正在协同推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，这有利于化解各种“成长的烦恼”。中国经济更多依赖国内消费需求拉动，避免依赖出口的外部风险。

中国三季度GDP同比增速降至7.3%的五年半低点。周六中国海关公布，按美元计价的10月货物贸易出口同比增长11.6%，进口同比增长4.6%。路透调查预估中值分别为增长10.6%和5.5%；10月贸易顺差454.1亿美元，同比扩大46%。

习近平指出，今年前三个季度，中国国内生产总值同比增长7.4%，各项主要经济指标处于合理区间。更重要的是结构调整出现积极变化，服务业增长势头显着，内需不断扩大。

他表示，中国经济呈现出新常态有几个主要特点，一是从高速增长转为中高速增长。二是经济结构不断优化升级，第三产业、消费需求逐步成为主体，城乡区域差距逐步缩小，居民收入占比上升，发展成果惠及更广大民众。三是从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。

但他也指出，新常态也伴随着新矛盾新问题，一些潜在风险渐渐浮出水面。能不能适应新常态，关键在于全面深化改革的力度。

他表示，十八届三中全会就全面深化改革作出总体部署，涉及15个领域、330多项重大改革举措。目前这些改革举措正在逐项落实。“开弓没有回头箭，我们将坚定不移把改革事业推向深入。”习近平称。

他指出，中国致力于构建开放型经济新体制，放宽市场准入，扩大服务业包括资本市场的对外开放，扩大内陆沿边开放；致力于建立发展创新、增长联动、利益融合的开放型亚太经济格局，推动在今年启动亚太自由贸易区进程，制定亚太经合组织推动实现亚太自由贸易区路线图；积极探索准入前国民待遇加负面清单的管理模式，为中国全面深化改革开放探索新途径、积累新经验。

中国正在北京主办2014年APEC领导人会议周活动。11月7日-8日为APEC第26届部长级会议，9日到10日举行工商领导人峰会，10日-11日举行APEC第22次领导人非正式会议。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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