习近平称中国经济运行在合理区间 未来五年进口总额可达8万亿美元

2016年11月19日，秘鲁首都利马，中国国家主席习近平在这里举行的亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会上发表讲话。 REUTERS/Mariana Bazo

路透北京11月20日 - 中国国家主席习近平周六表示，中国经济运行在合理区间，当前和今后一个时期，中国将着力推进供给侧结构性改革、创新发展和高水平双向开放，中国经济发展前景是光明的。

新华社援引他在秘鲁利马出席亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会讲话并称，中国发展是世界的机遇，预计未来五年中国进口总额将达到8万亿美元，利用外资总额将达到6,000亿美元，对外投资总额将达到7,500亿美元，出境旅游将达到7亿人次。

“（当前和今后一个时期，）我们将全面深化经济体制改革，...使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，”习近平指出，“我们在适度扩大总需求的同时，用改革的办法推进结构调整，促进产业优化重组，优化要素配置。”

同时，要坚持创新驱动发展战略，深化科技体制改革，加快产学研深度融合，让机构、人才、市场、资金都充分活跃起来；并着力实现共享发展、绿色发展。

中国还要着力推进高水平双向开放。习近平重申，“中国开放的大门永远不会关上，只会越开越大”，中国将实行更加积极主动的开放战略，加大放宽外商投资准入，推进国内高水平高标准自由贸易试验区建设。

“我相信，随着一系列重大改革举措的持续推进，中国投资软环境将更开放、更宽松、更透明，为外资企业分享中国发展机遇创造更为有利的条件。”他说。

习近平并称，中国将鼓励更多企业走出去，扩大对外投资；并支持多边贸易体制，推进亚太自由贸易区建设，推动区域全面经济伙伴关系协定尽早结束谈判。

前三季度中国经济增速为6.7%，最终消费支出对国内生产总值（GDP）增长贡献率达到71%，第三产业增加值占国内生产总值比重上升至52.8%，单位国内生产总值能耗同比下降5.2%，新增城镇就业1,067万人。

**重振贸易和投资的引擎作用**

习近平同时指出，当前，亚太处在发展关键当口。作为全球经济规模最大、最具发展活力的地区，亚太要发挥引领作用，采取有力协调行动，为世界经济复苏注入新动力。

“要重振贸易和投资的引擎作用，增强自由贸易安排开放性和包容性，维护多边贸易体制，”他并称，中国欢迎各方参与到“一带一路”合作中来。

他认为，应推动建立覆盖整个亚太的全方位、复合型互联互通网络；构建平等协商、共同参与、普遍受益的区域合作框架，坚定推进亚太自由贸易区建设

同时，要加强宏观政策协调，推动产业和产品向全球价值链中高端跃升，拓展发展新空间；不断提升区域合作的深度和广度，共同搭建平台，全力营造健康稳定的发展环境，不让任何因素干扰亚太发展进程。

“无论发展到什么程度，中国都将扎根亚太、建设亚太、造福亚太。”习近平称。

**中菲要积极探讨海上合作**

此外，习近平在APEC会议间隙会见菲律宾总统杜特尔特时表示，双方要确保中菲关系沿着正确方向稳步向前，坚持友好合作；中菲双方要加强各层级往来，就共同关心的重大问题及时交换意见，推动各领域机制尽快恢复。

他并称，双方要积极探讨海上合作，促进海上良性互动，将南海问题变为促进两国友谊和合作的利好；明年菲律宾将接任东盟轮值主席国，中方愿同菲方共同推动中国-东盟关系和东亚合作不断向前发展。

杜特尔特也表示，菲方愿同中方通过对话协商妥善处理好有关海上问题，共同努力维护两国关系改善和发展势头。

他指出，菲律宾奉行独立自主的外交政策，愿意永远同兄弟般的中国做朋友。

“菲方感谢中方为菲律宾发展提供的帮助，愿加强同中方在基础设施建设等领域合作。”杜特尔特称，“菲中在很多问题上看法相近，应该密切沟通协调。”（完）